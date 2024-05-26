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Ивановские новости

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Истыкавшего ножом экс-жену и тёщу жителя Фурманова задержали на крыше

Истыкавшего ножом экс-жену и тёщу жителя Фурманова задержали на крыше

В управлении МВД по Ивановской области сообщили подробности задержания жителя Фурманова, который устроил кровавую баню на улицеВ управлении МВД по Ивановской области сообщили подробности задержания жителя Фурманова, который жестоко истыкал ножом бывшую жену и тещу.

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