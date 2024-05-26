Истыкавшего ножом экс-жену и тёщу жителя Фурманова задержали на крыше

В управлении МВД по Ивановской области сообщили подробности задержания жителя Фурманова, который устроил кровавую баню на улицеВ управлении МВД по Ивановской области сообщили подробности задержания жителя Фурманова, который жестоко истыкал ножом бывшую жену и тещу.
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