Собянин: В Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Еще один маршрут — №577к в Сосенском теперь довезет пассажиров до метро «Ольховая» В своем канале в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске 10 новых маршрутов общественного транспорта в столице в сентябре – ноябре 2023 года.
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