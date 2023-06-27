Что это было и зачем? «Марш справедливости» Пригожина

Самый главный вопрос, который повис в воздухе, касается именно целей этого военного выступления. Неужели Пригожин и вправду возомнил себя самым популярным политиком в России и абсолютным лидером общественного мнения? Неужели он действительно верил, что по пути следования его колонн к нему начнут присоединяться части Российской армии? Или он … .
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