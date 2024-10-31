Тело мужчины нашли в Дудергофском канале рядом с мостом Ахмата Кадырова. Как стало известно Мойке78, номер «02» утром 30 октября набрал очевидец, который наткнулся на ужасную находку.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Тело мужчины нашли в Дудергофском канале рядом с мостом Ахмата Кадырова. Как стало известно Мойке78, номер «02» утром 30 октября набрал очевидец, который наткнулся на ужасную находку.