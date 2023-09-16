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Ростех: истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

Ростех: истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

РИАМО - 16 сен. Российская самоходная пушка 2С25М может лишиться экипажа, его заменят «исполнительные механизмы», рассказал РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг Ростеха) Роман Хромов.

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