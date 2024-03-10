В Госдуме назвали вероятный ответ на создание Францией альянса для помощи Киеву

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Депутат Госдумы Белик: альянс помощи Киеву вынудит Россию достать револьвер Создание Францией альянса для отправки войск на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) вынудит Россию достать револьвер и приставить его к виску противника.

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