В Госдуме назвали вероятный ответ на создание Францией альянса для помощи Киеву

Депутат Госдумы Белик: альянс помощи Киеву вынудит Россию достать револьвер Создание Францией альянса для отправки войск на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) вынудит Россию достать револьвер и приставить его к виску противника.
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