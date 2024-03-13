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Яхту стоимостью 1 миллиард долларов оснастили собственным дирижаблем: устройство судна на видео

Яхту стоимостью 1 миллиард долларов оснастили собственным дирижаблем: устройство судна на видео

Итальянская верфь впервые опубликовала снимки самой дорогой яхты в мире. Colossea обойдется владельцу в миллиард долларов: смотрим, как устроено судно, у которого на палубе поместился собственный дирижабль.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Это же надо столько наворовать.
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13 час.
А Кудасов
Не Абрамовича ли заказик? Вот ведь талантливый пройдоха. Предполагаю, что он и настоящее время продолжает обогащаться в России. Может позовёт кого из нашего правительства поближе взглянуть на яхтёнку. А может и самого.
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1 час.

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