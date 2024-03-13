Яхту стоимостью 1 миллиард долларов оснастили собственным дирижаблем: устройство судна на видео

А Кудасов

Не Абрамовича ли заказик? Вот ведь талантливый пройдоха. Предполагаю, что он и настоящее время продолжает обогащаться в России. Может позовёт кого из нашего правительства поближе взглянуть на яхтёнку. А может и самого.