Песков: Россия будет воевать, пока не станет возможен мир на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование на Украине пока невозможно, поэтому Россия ведет жесткие боевые действия.
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