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FT: страны Прибалтики увидели угрозу безопасности в прекращении огня на Украине

Прекращение огня в зоне украинского конфликта является угрозой безопасности для стран Прибалтики. Об этом заявили министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в беседе с британским изданием The Financial Times (FT).

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