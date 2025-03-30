FT: страны Прибалтики увидели угрозу безопасности в прекращении огня на Украине

Прекращение огня в зоне украинского конфликта является угрозой безопасности для стран Прибалтики. Об этом заявили министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в беседе с британским изданием The Financial Times (FT).
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