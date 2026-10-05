Что в автомате Калашникова позаимствовано у иностранного оружия?

Автомат Калашникова — оружие, которое стало символом России, но при этом его конструкция с самого момента появления вызывала споры о степени оригинальности.
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Так и колесо круглое у всех