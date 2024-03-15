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Русская весна

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Корабли ВМФ продолжили поход после учений «Морской пояс безопасности»

Корабли ВМФ продолжили поход после учений «Морской пояс безопасности»

Российский крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» покинули иранский порт Чехбехар после завершения совместных учений ВМФ России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности-2024» и продолжили выполнение задач по плану дальнего похода, сообщили в Минобороны РФ.

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