Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили совместный номер в воскресенье, 17 декабря, в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Серебряного призера Олимпиады 2002 года в танцах на льду Ильи Авербуха.