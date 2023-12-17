Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили совместный номер в воскресенье, 17 декабря, в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Серебряного призера Олимпиады 2002 года в танцах на льду Ильи Авербуха.
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