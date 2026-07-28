Внук де Голля восхитился одной особенностью русской души

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого, в интервью РИА Новости поделился размышлениями о русской культуре и ее уникальной способности преодолевать исторические обиды.
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