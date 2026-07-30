Губернатор Василий Анохин рассказал о мерах поддержки беременных смолянок

«Наша общая задача – сделать всё, чтобы будущие мамы чувствовали себя защищёнными и окружёнными заботой» Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о мерах поддержки беременных женщин, отметив, что рождение ребёнка – большое счастье в жизни каждой семьи.