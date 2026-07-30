Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

88 подписчиков

Губернатор Василий Анохин рассказал о мерах поддержки беременных смолянок

Губернатор Василий Анохин рассказал о мерах поддержки беременных смолянок

«Наша общая задача – сделать всё, чтобы будущие мамы чувствовали себя защищёнными и окружёнными заботой» Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о мерах поддержки беременных женщин, отметив, что рождение ребёнка – большое счастье в жизни каждой семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии