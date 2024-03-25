В Госдуме хотят защитить российских врачей от уголовного преследования

Несколько членов Совета Федерации и депутатов внесли законопроект в Государственную думу РФ, который предлагает переклассифицировать работу врачей по лечению пациентов как "медицинскую помощь" вместо текущего термина "медицинские услуги" .
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