CENTCOM не признал удар 900-кг авиабомбы по жилому дому на острове Кешм Ирана ВВС США снова нанесли удары по мирным жителям Ирана, применив 900-килограммовую.
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CENTCOM не признал удар 900-кг авиабомбы по жилому дому на острове Кешм Ирана ВВС США снова нанесли удары по мирным жителям Ирана, применив 900-килограммовую.
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