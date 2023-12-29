Опубликован список звезд, отказавшихся прийти на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой

Всего в списке приглашенных в клуб «Мутабор» было 450 гостей.Вокруг артистов, оскандалившихся после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, не утихают страсти, однако не меньший интерес вызвал список тех, кто по каким-либо причинам проигнорировал мероприятие в клубе «Мутабор».