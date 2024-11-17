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В Кремле назвали процесс формирования Трампом новой администрации "шумным"

В Кремле назвали процесс формирования Трампом новой администрации "шумным"

Global Look Press/Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "шумным" процесс формирования избранным президентом США Дональдом Трампом новой администрации.

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