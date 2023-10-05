Житель Тверской области хранил у себя дома марихуану и порох

Сотрудниками отдела наркоконтроля и оперативниками уголовного розыска ОМВД России «Кимрский» в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан 29-летний житель города Кимры, подозреваемый в хранении наркотического средства и взрывчатых веществ.
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