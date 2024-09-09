Что творится на границе с Беларусью: большое скопление техники и военного контингента

Такую информацию озвучил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Он уточнил, что в рамках операции «Безопасное Подлясье» на территории Польши развернута группа, насчитывающая до 17 тысяч военнослужащих, из которых 8 тысяч находятся непосредственно на границе.
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