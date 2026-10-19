Саудовская Аравия: Власти выпустили ранние предупреждения о чрезвычайной ситуации, призывая граждан сохранять спокойствие и отправиться в ближайшее безопасное место в городе Эр-Рияд и мухафазе Аль-Хардж, провинция Эр-Рияд, начиная с полудня.