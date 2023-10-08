В Петербурге прошёл заключительный в этом году этап Кубка губернатора по бегу

В общей сложности в забегах приняли участие около 2800 любителей активного образа жизни. Четвёртый и заключительный в этом календарном году этап Кубка губернатора Петербурга по бегу прошёл сегодня в Приморском парке Победы и на Елагином острове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии