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В Петербурге прошёл заключительный в этом году этап Кубка губернатора по бегу

В общей сложности в забегах приняли участие около 2800 любителей активного образа жизни. Четвёртый и заключительный в этом календарном году этап Кубка губернатора Петербурга по бегу прошёл сегодня в Приморском парке Победы и на Елагином острове.

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