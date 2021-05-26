Охотники за новостями

60 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    леонид архаров......Соловьев одним во...
  • АЛЕКС БАМ
    Евросоюз России нужен продавать газ и нефть. А что у них покупать? Россия всё сама может производить. Если только в Е...Сумеет ли Европа ...
  • Юрий Мор
    Гыгыгы,что чмошка рогульская,насосала тебя мать шлюха на трассах России,с тех пор и ненавидишь ее всеми дырками на те...Кедми назвал глав...

Ройзман посоветовал выпускникам школ уезжать из России

Ройзман посоветовал выпускникам школ уезжать из России

Евгений Ройзман, почётный член Российской академии художеств и блогер-матерщинник с живописной биографией (где наличествуют срок за кражу и мошенничество, активное нежелание исполнить свой воинский долг и пребывание в свердловской психушке, рекорд по продолжительности учёбы в УрГУ - 18 лет, ювелирный бизнес, поэтическое творчество, создание частного музея "Невьянская икона", президентство в фонде "Город без наркотиков", должность советника губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, депутатство в Госдуме РФ, 1-й номер в списке Российской партии жизни Сергея Миронова на выборах в Свердловскую облдуму, вхождение в Центральный совет партии "Справедливая Россия" того же Миронова, членство в партии "Правое дело" олигарха Михаила Прохорова, избрание в федеральный гражданский комитет партии "Гражданская платформа" того же Прохорова, избрание главой Екатеринбурга от "Гражданской платформы", участие в либерастных мероприятиях - в том числе в акции против воссоединения Крыма с Россией, близкая дружба со сторонниками бандеровской хунты, сотрудничество с партиями "Яблоко" и ПАРНАС, выдвижение от "яблочников" на пост губернатора Свердловской области, работа на радиостанции "Эхо Москвы", съёмки в детском киножурнале "Ералаш", музыкальном клипе и чёрной комедии, радикальный пронавальнизм, регулярные встречи с диппредставителями стран-членов НАТО, материальные активы мутного происхождения и т.

Вернуться к статье
4114
Обсудить
Олег Кульков
Хера се, это говно ещё и по имени-отчеству!!!
Владимир Маслов
ПОЧЕМУ ЭТО ДЕРЬМО НЕ УВЕЗЛИ ПОДАЛЬШЕ НА СЕВЕР?
ВЛАДИСЛАВ
Хорошо давать такие советы всяким евреям "Ройзманам". Еврейская диаспора в любой стране еврея - беженца встретит и устроит. А вот простофили других национальностей, поверившие Ройзману, будут вынуждены влачить на чужбине нищенское существование.
Pciha Ivanova
Учились хорошо - не будут!
ВЛАДИСЛАВ
Ну-ну!!!
АЛЕКС БАМ
Врах хитёр и коварен!
Pciha Ivanova
Это - завсегда!
alfons kucubai
Таким .... не нравится не тут .не там (в Израиле)нравится пересадка в Париже. По количеству перечисленных заслуг он лидер среди антироссиян и претендент на поощрительные 5 лет колонии строгого режима.
Pciha Ivanova
"Увидеть Париж - и умереть!" Хи-хи...
Tania Еременко
Я , бывшая уралочка, и до сих пор не могу понять, как уральцы могли выбрать этого русофоба и либераста, эту СВО в свои предводители? Вы чё там, как назвали Свердловск Ёбургом, так и все разом ах...ренели? И сейчас много уро дов, которые поддерживают этого негодяя и дворец Ельцина. Вы там ку-ку? Все? Абалдеть...
Александр Трофимов
Что можно сказать р человеке, который р=обнимает памятник Пьяни-алкоголику, ПОЗОРУ России
Pciha Ivanova
Что можно сказать? Что он уважает Путина и Ельцин-центры!
Татьяна Воробьева
Мразь этот "деятель от культуры и искусства"
Pciha Ivanova
Гм... Таня, а ваш вклад в культуру и искусство? Ну, не считая нецензурщины? Для сравнения?
Yarmita
Потому что его там никто не ждёт!
Pciha Ivanova
Нас нигде не ждут! И это печально. Только некоторых, наиболее талантливых.
Тамрико БЕЛОУСОВА
Подобную моральную ПЛЕСЕНЬ н
Тамрико БЕЛОУСОВА
...необходимо выжигать огнем закона !?
Pciha Ivanova
Это вы про себя? "Не надо печалиться!" Хоть вам 51 год и вы эколог, да еще "Тамрико", вы еще вполне можете родить нормального, умного ребеночка!
Тамрико БЕЛОУСОВА
Не понятен Ваш комментарий??? Дополнение было из-за сбоя!?
Алексей
Лучше этого черта выкинуть, пока двери не закрылись( по его мнению) Сам то чего не бежит? Посылает в нищету и неизвестность детей жить, а сам в теплом, сытном уголке , в России , остается. Ну не подонок ли???
Pciha Ivanova
Ну, не знаю! А у вас какие планы на жизнь?
Алексей
Обычные планы. Жить и работать в России , как и прежде. А какие должны быть? Бежать на запад? А зачем? Там нас никто не ждет. И если бежать туда без денег, хорошего знания языка, образования и опыта работы в востребованной на западе профессии ( имеются в виду высокооплачиваемой профессии), то придется конкурировать с украинцами , румынами и т.д. за место в поле на уборке урожая или за место уборщиков. Стоит ли ради такого уезжать за бугор? Зачем Ройзман зовет неоперившихся и несостоявшихся юнцов бежать на запад? Чтобы они там впали в нищету? Подрастут, выучатся, получать опыт работы и жизни, а потом уж сами пусть решают где они хотели бы жить. Ну а кого родители очень богатые, так там и без Ройзманов разберутся.
Pciha Ivanova
Путин науку не финансирует. Производство приканчивается советское. Молодежь, желающая работать в науке и в производстве, уедет неизбежно. Останутся официанты. В таких условиях логично ждать решения властей, как с пенсионным фондом. И молодежь сейчас языки знает.
Алексей
Да делается в стране многое. По крайней мере в производстве. Просто большинство любит уши развесить под лапшу западных режимов. Это в прибалтиках такое нынче происходит, что там одни официанты останутся.
Pciha Ivanova
"Многое" - это что? Путин рассказывает про сверхракеты, а Рогозин - про свои космические прожекты? Был такой проект в 1992 г. "Космическая регата". От него остался ОАО консорциум одноименный с кучей планов и патентов и нулевой деятельностью! А про путинские прожекты полезно читать интервью Бжезинского, который сильно умный польский русофоб: https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43216849526/-Vyi-eschyo-razberites-eto-vasha-elita-ili-uzhe-nasha-amerikansk?utm_referrer=mirtesen.ru К сожалению, модератор выкинул мой ответ Александру Токмакову: Там я высказалась об инициацивах Путина так, как они этого заслуживают. Это, верно, и не понравилось!
Алексей
Лучше не польского русофоба Бжезинского читать, а посмотреть вокруг себя. Путин не только рассказывает, но и дела делает. Сверхракеты появились, а это очень сложное технологическое изделие, которое тянет за собой много других технологичных отраслей. Американцы воют от зависти . Впрочем многим проще орать , ссылаясь на Бжезинских, чем смотреть вокруг себя.
Pciha Ivanova
Дурень ты: Бжезинский объясняет в чьих руках ядерная кнопка от этих сверхракет.
Алексей
Ты куда, вообще , полезла , умалишенная? Какая связь между ядерной кнопкой и призывом Ройзмана только что закончившим школу уезжать за границу, в нищету???
Шанова Ольга (Коноплева)
Если в кране нет воды, значит выпили жыды, евреи, евреи кругом одни еврее.
Pciha Ivanova
Ну, не любят русские учиться! Не их менталитет. Будьте ближе не к воде, а к водке и к "морю пива" и будут "Москали, одни москали, кругом одни москали!"
Pciha Ivanova
По крайней мере совет честный!
Андрей Медведников
Совет недоумка и врага страны
Pciha Ivanova
Сам ты недоумок! А чей друг - это еще разбираться и разбираться... Не русского народа - точно!
Андрей Медведников
Выбери что больше нравится - бот пиндосский или подстилка этого ройзмана
Александр Токмаков
что может толкового посоветовать жидовская мразь
Pciha Ivanova
Ты, конечно, советуешь чужим детям вкалывать бесплатно на Путина и сложить голову за болонку Собчак! Сам-то своим советам следуешь? Или уже сидишь в какой-никакой Польше а детки твои в Канаде резвятся?
Александр Токмаков
какой невоспитанный афтор сего ответа, прямо как-будто рядом с Булгаковским шариковым вместе воспитывался.
Сергей Зюкин
Закономерный ответ: на *** он никому не нужен в Израиле!🤪
Pciha Ivanova
Все облаивают Ройзмана не касаясь сути его совета. Потому, что совет разумный! А Ройзман сам разберется где, и кому он нужен! Комментаторы уж точно никчемны - Мелкие путинские шавки!
Ирина Козлова
про себя тролль комментирует, что ли... сами чего здесь вместе с ...

Картина дня

наверх