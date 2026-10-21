Новым Seagull BYD планирует подвинуть в Китае Geely EX2 BYD представила электромобиль Seagull 2027 модельного года — он стал крупнее и получил поддержку сверхбыстрой зарядки Flash Charging.
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