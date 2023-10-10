Израиль vs Палестина. Причины конфликта длиной в 75 лет.

ШКИПЕР

«Израильская зубатовщина. Движение было основано в 1987-м после начала Первой палестинской интифады. Изначально оно рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата. * Изральская военная администрация поощряла «благотворительную и религиозную» деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина. Его организация получала финансирование от Израиля »