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Политика как она есть

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Израиль vs Палестина. Причины конфликта длиной в 75 лет.

Израиль vs Палестина. Причины конфликта длиной в 75 лет.

Конфликт между Израилем и Палестиной — ключевое противостояние на Ближнем Востоке. Он начался 14 мая 1948 года, когда была провозглашена независимость Государства Израиль.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Израиль агрессор,захватил чужие земли,так жить нельзя!
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3 н.
ШКИПЕР
«Израильская зубатовщина. Движение было основано в 1987-м после начала Первой палестинской интифады. Изначально оно рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата. * Изральская военная администрация поощряла «благотворительную и религиозную» деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина. Его организация получала финансирование от Израиля »
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3 н.

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