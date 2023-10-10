Конфликт между Израилем и Палестиной — ключевое противостояние на Ближнем Востоке. Он начался 14 мая 1948 года, когда была провозглашена независимость Государства Израиль.
Израиль vs Палестина. Причины конфликта длиной в 75 лет.
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ЕА
Евгений Алексеенко
Израиль агрессор,захватил чужие земли,так жить нельзя!
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3 н.
ШКИПЕР
«Израильская зубатовщина. Движение было основано в 1987-м после начала Первой палестинской интифады. Изначально оно рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата. * Изральская военная администрация поощряла «благотворительную и религиозную» деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина. Его организация получала финансирование от Израиля »
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3 н.
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