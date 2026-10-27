В 2025 году полиция изъяла более 200 терабайт данных из незаконного оборота, а в феврале 2026-го Роскомнадзор признал: удаление тысяч ботов не изменило ситуацию на рынке «пробива».
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