Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Это до Вас не доходит. Помнится, в первые дни СВО  Россия уже прогулялась на танках по Харьковской области, не остави...Поражение обернёт...
  • Диана Мальгинова
    А потому, что ЦБ не подотчётен ни правительству, ни думе. Он представляет интересы МВФ.В Госдуме депутат...
  • vagas Karlito
    Шила в мешке не утаишь! Потери есть несомненно! Но это другая тема! Она   закрыта по большому счету для нас  а предпо...Поражение обернёт...

В Госдуме депутаты разнесли Набиуллину. Володину пришлось вставать "грудью" на защиту главы Центробанка

В Госдуме депутаты разнесли Набиуллину. Володину пришлось вставать "грудью" на защиту главы Центробанка

Интересная жизнь с Vera Star Произошедшее вчера в стенах Государственной думы смело тянет сенсацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Если ключевая ставка выполняет тормоз падения рубля то брать деньги    для  того,  что бы   скупать валюту,- конечно не выгодно ! А для развития бизнеса при этом  тоже брать деньги дорого! А разве нет других  более простых методов  что бы прекратить спекулятивную составляющую ??)) Что то заигрались  давно с хождением валюты у нас!))
Ответить
2 час.
Silver Kont
Папашка, похоже один был, блядун ой какой... У гайдара дочка машка вылитая копия немцова борьки.... Правда или нет, но говорят, что зашёл как-то бориска немцов к корешу егорке домой, хотел перетереть с ним по поводу новых мер обрушения российской экономики.... Но того дома не оказалось, засиделся в кабинете в &quot;белом доме&quot;, заокеанские хозяева отчёт потребовали о деньгах, в него вложенных... Ну, бориска решил дождаться хозяина, даром что ли приходил.... Хозяйка чайком угостила, слово за слово, разговорились... А через девять месяцев у тимурыча егора дочка родилась, машкой назвали... Подросла и такой проблядью стала, что уехала на дуркаину помогать грызунскому мишико эту самую дуркаину превращать в гейропейскую страну...
Ответить
49 мин.
Диана Мальгинова
А потому, что ЦБ не подотчётен ни правительству, ни думе. Он представляет интересы МВФ.
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору