В Госдуме депутаты разнесли Набиуллину. Володину пришлось вставать "грудью" на защиту главы Центробанка

Если ключевая ставка выполняет тормоз падения рубля то брать деньги для того, что бы скупать валюту,- конечно не выгодно ! А для развития бизнеса при этом тоже брать деньги дорого! А разве нет других более простых методов что бы прекратить спекулятивную составляющую ??)) Что то заигрались давно с хождением валюты у нас!))

Silver Kont

Папашка, похоже один был, блядун ой какой... У гайдара дочка машка вылитая копия немцова борьки.... Правда или нет, но говорят, что зашёл как-то бориска немцов к корешу егорке домой, хотел перетереть с ним по поводу новых мер обрушения российской экономики.... Но того дома не оказалось, засиделся в кабинете в "белом доме", заокеанские хозяева отчёт потребовали о деньгах, в него вложенных... Ну, бориска решил дождаться хозяина, даром что ли приходил.... Хозяйка чайком угостила, слово за слово, разговорились... А через девять месяцев у тимурыча егора дочка родилась, машкой назвали... Подросла и такой проблядью стала, что уехала на дуркаину помогать грызунскому мишико эту самую дуркаину превращать в гейропейскую страну...