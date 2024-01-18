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«Пока-пока». Еще пять иностранцев из Приморья отправятся на родину

«Пока-пока». Еще пять иностранцев из Приморья отправятся на родину

В отношении пяти иностранцев из Артема вынесены постановления о выдворении за пределы России, сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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Галина Друзина
А то так мало, всех надо выдворить с семьями, пусть едут в свои аулы и кишлаки.
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15 час.
Валерий Бирюков
Опять грёбаная толерантность или боязнь за свою задницу? &quot;Иностранцы&quot;. Я думаю, что среди них нет французов, итальянцев, немцев, американцев. Наверняка это наши южные соседи. Так называйте хотя бы национальность депортируемых, либо вообще не вылезайте со своими постами.
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13 час.

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