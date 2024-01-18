«Пока-пока». Еще пять иностранцев из Приморья отправятся на родину

А то так мало, всех надо выдворить с семьями, пусть едут в свои аулы и кишлаки.

Валерий Бирюков

Опять грёбаная толерантность или боязнь за свою задницу? "Иностранцы". Я думаю, что среди них нет французов, итальянцев, немцев, американцев. Наверняка это наши южные соседи. Так называйте хотя бы национальность депортируемых, либо вообще не вылезайте со своими постами.