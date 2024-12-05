Пентагон сообщил о переговорах главы Генштаба Герасимова с американским коллегой

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов по телефону обсудил несколько вопросов в сфере безопасности с председателем главы Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльзом Брауном.
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