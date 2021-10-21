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ОДКБ – новый «Варшавский договор»?

Своим постыдным бегством из Афганистана США создали множество проблем и шокировали даже своих «верных» европейских союзников18 октября в Таджикистане стартовали учения войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021».

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