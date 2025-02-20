Макрон призвал страны ЕС согласовать план "массивной обороны" Европы

Европе нужна военная стратегия на ближайшие 5-10 лет для обеспечения собственной безопасности на фоне связанных с переговорами по Украине политических неопределенностей и агрессивных действий России, заявил президент Франции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.