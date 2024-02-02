Суд забрал квартиру у бывшего российского полицейского

Во Владивостоке суд обратил в доход государства квартиру бывшего полицейского. В 2019 году заместитель начальника межрайонного экзаменационного отдела УГИБДД России по Приморскому краю купил квартиру за 6,5 миллиона рублей, хотя не имел законных источников дохода.