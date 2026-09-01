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Газета «Культура»

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В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Одна и без оружия»

В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Одна и без оружия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийного детективного проекта «Одна и без оружия».  Главная героиня фильма — следователь Ольга Зуева, чей метод работы идет вразрез с традиционными канонами.

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