В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Одна и без оружия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийного детективного проекта «Одна и без оружия». Главная героиня фильма — следователь Ольга Зуева, чей метод работы идет вразрез с традиционными канонами.
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