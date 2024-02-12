Собчак решила подать иск о клевете к НТВ из-за фильмов о нейСобчак решила подать к НТВ иски о клевете и защите чести и достоинства, из-за фильмов о ней, назвав «небылицами» содержание выпусков.
Собчак подаёт в суд на НТВ из-за фильмов о ней
Комментарии
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лл
лина любимцева
Какие там "честь и достоинство"?!!! Кроме того, весь фильм НТВ - состоит из слов и поступков самой Собчак. ТАК, КАК СОБЧАК НАВРЕДИТ своим надуманным "чести и достоинству", ей никто так не навредит. САМА СЕБЕ ВРАГ!!
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7 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
После ее слов: "За Русь ......:" Хочется эту мерзавку головой в выгребную яму окунуть!
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6 час.
ВН
Владимир Никитин
До чего же морда её противна!!!!!!!!!!!
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5 час.
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