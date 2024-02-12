Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Собчак подаёт в суд на НТВ из-за фильмов о ней

Собчак подаёт в суд на НТВ из-за фильмов о ней

Собчак решила подать иск о клевете к НТВ из-за фильмов о нейСобчак решила подать к НТВ иски о клевете и защите чести и достоинства, из-за фильмов о ней, назвав «небылицами» содержание выпусков.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Какие там &quot;честь и достоинство&quot;?!!!  Кроме того, весь фильм НТВ - состоит из   слов и поступков самой Собчак. ТАК, КАК СОБЧАК  НАВРЕДИТ  своим надуманным &quot;чести и достоинству&quot;,  ей никто так не  навредит. САМА СЕБЕ ВРАГ!!
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7 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
После ее слов: &quot;За Русь ......:&quot; Хочется эту мерзавку головой в выгребную яму окунуть!
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6 час.
ВН
Владимир Никитин
До чего же морда её противна!!!!!!!!!!!
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5 час.

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