Собчак подаёт в суд на НТВ из-за фильмов о ней

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лина любимцева

Какие там "честь и достоинство"?!!! Кроме того, весь фильм НТВ - состоит из слов и поступков самой Собчак. ТАК, КАК СОБЧАК НАВРЕДИТ своим надуманным "чести и достоинству", ей никто так не навредит. САМА СЕБЕ ВРАГ!!