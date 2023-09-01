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Чемпионат Англии. «Вест Хэм» в гостях у «Лутона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

Чемпионат Англии. «Вест Хэм» в гостях у «Лутона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В субботу «Челси» примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» – «Фулхэм». В воскресенье «Ливерпуль» будет противостоять «Астон Вилле», «Арсенал» сразится с «Манчестер Юнайтед».

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