"Архангельск" испытал "Калибр": Северный флот провёл успешные стрельбы крылатой ракетой

Ракета, выпущенная с атомного крейсера, поразила береговую цель, расположенную на полигоне Чижа.Новейший атомный подводный крейсер "Архангельск" успешно запустил крылатую ракету "Калибр" по береговой цели на полигоне Чижа (Архангельская область) из акватории Баренцева моря.
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