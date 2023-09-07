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Bloomberg: Байден намерен наладить отношения с Бразилией и Индией на G20

Bloomberg: Байден намерен наладить отношения с Бразилией и Индией на G20

Президент США Джо Байден на фоне отсутствия на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина планирует наладить отношения с Бразилией, Индией, Индонезией и ЮАР, 7 сентября Bloomberg.

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