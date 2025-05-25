Русский язык оказался самым страшным экзаменом для школьников

Большинство школьников считают экзамен по русскому языку самым сложным в программе ЕГЭ и ОГЭ. В общей сложности, на подготовку к экзаменам у выпускников уходит 3–4 часа в день, и больше половины школьников в процессе сталкиваются с выраженным эмоциональным выгоранием.