Русский язык оказался самым страшным экзаменом для школьников

Большинство школьников считают экзамен по русскому языку самым сложным в программе ЕГЭ и ОГЭ. В общей сложности, на подготовку к экзаменам у выпускников уходит 3–4 часа в день, и больше половины школьников в процессе сталкиваются с выраженным эмоциональным выгоранием.
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