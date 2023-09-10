Россия возобновит производство танков Т-80 (ВИДЕО)

Модест

Чё-та херня кака-та... А чё не возобновить производство КВ-1? Он тожа афекктивный был, фашисты сильно пужалися и зенитками по нему шарахали. А лучче военным министрам поясок подтянуть на горле и Армату возобновить, а не выдавать перекрашенные железки со складов за возобновлённую вундервафлю. Есть картинки из сибирского села Топчиха, где ржавеют сотни якобы возобновлённых танков. Кому интересно, можно посмотреть по двум ссылкам: https://vk.com/wall-148978992_134422 https://trinixy-ru.turbopages.org/trinixy.ru/s/200666-kladbische-rossiyskih-tankov-v-sibiri.html