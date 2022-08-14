СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.
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