Экс-командир полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), замкомандира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в эфире канала «Апостроф» заявил, что говорить о гарантиях Запада для Киева смешно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии