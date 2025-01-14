В России штраф за разглашение коммерческой тайны увеличится до 5 млн рублей

Помимо материальной ответственности виновник также понесет уголовную Инициативу Минфина РФ о повышении штрафов за разглашение коммерческой тайны поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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