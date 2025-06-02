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Экс-главу общественной организации "Инвалиды войны" задержали за мошенничество

Экс-глава Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы ("Инвалиды войны") Андрей Чепурной и бывший руководитель некоммерческой организации "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь" Валерий Белялов задержаны за мошенничество на один миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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