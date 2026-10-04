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Царьград

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Эксперт Скрипова: Медведей в Приморье стало 11,2 тыс. в 2026 году

Эксперт Скрипова: Медведей в Приморье стало 11,2 тыс. в 2026 году

Численность медведей в Приморье увеличилась на 75% за 10 лет, достигая 11,2 тыс. особей к 2026 году. Кира Скрипова рассказала о росте квот на охоту.

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