Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Латыпова
    Все люди в России имеют право на справедливость.Депутат думы ХМАО...
  • Зоя Копань
    А не хочет ли этот оглы идти в заде? Пусть права качает в Азербайджане, кто его вообще выбрал в северных районах наше...Депутат думы ХМАО...
  • Мария
    Во время войны критиковать главнокомандующего нельзя. Победим - тогда и критикуйте. А сейчас не время.Доверенные лица П...

Американский аналитик: На планете не существует вооруженных сил с таким опытом, как российские

Американский аналитик: На планете не существует вооруженных сил с таким опытом, как российские

В настоящее время российская армия является наиболее опытной в мире. К такому выводу пришел американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, который высказал свою точку зрения в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
V K
“Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света” Император Александр II
Ответить
8 час.
Поль Меерсон
Как какого? Грабить, естественно! Что награбили в двух мировых войнах, уже прожрали, надо хапать снова. А нас не очень получается, вот засада-то! Ну, и кого тогда? Кроме Европы, больше-то и нет никого!
Ответить
7 час.
l
lapka2010
К сожалению, иллюстрации к статье сделаны ИИ и не отражают реальности, а меняют её.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх