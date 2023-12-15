Американский аналитик: На планете не существует вооруженных сил с таким опытом, как российские

В настоящее время российская армия является наиболее опытной в мире. К такому выводу пришел американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, который высказал свою точку зрения в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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