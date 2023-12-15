Американский аналитик: На планете не существует вооруженных сил с таким опытом, как российские

“Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света” Император Александр II

Поль Меерсон

Как какого? Грабить, естественно! Что награбили в двух мировых войнах, уже прожрали, надо хапать снова. А нас не очень получается, вот засада-то! Ну, и кого тогда? Кроме Европы, больше-то и нет никого!