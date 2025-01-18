Двое камбоджийских саперов погибли от противотанковой мины

Двое камбоджийских саперов погибли при попытке обезвредить противотанковую мину, десятилетия пролежавшую на рисовом поле, которое когда-то было полем боя между правительственными войсками и красными кхмерами.
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