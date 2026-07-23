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Газета «Культура»

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В Таиланде в рамках «Русских сезонов» пройдут фотовыставка и концерт

В Таиланде в рамках «Русских сезонов» пройдут фотовыставка и концерт

Международный проект «Русские сезоны» продолжает свою программу в Королевстве Таиланд. После успешного старта в начале 2026 года, на следующей неделе зрителей ожидают два новых события в рамках культурного проекта.

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