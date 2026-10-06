Halliburton Shuns Falklands Oil Project

One of the world’s largest oilfield service providers has refused to get involved in the Sea Lion oil project off the coast of the Falkland Islands, amid a step-up in pressure from the Argentine president on the companies leading the work.
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