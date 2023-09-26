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Куда делась «Наш Мяш» Поклонская? Её система «съела» или стала такой, как все при власти? Рассказываю

Куда делась «Наш Мяш» Поклонская? Её система «съела» или стала такой, как все при власти? Рассказываю

ТОПОР ПРАВДЫ и Заметили? То была буквально повсюду, на слуху. Все ей гордились, цитировали её, даже кумира сделали и ставили в пример остальной власти.

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Комментарии
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Вектор
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10 час.
Александр Ляшенко
Ингерман Ланская=падаль.
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8 час.
Борис Леонтьев
Честных и порядочных не терпит и съедает абсолютно любая система власти. Выживают только те кто в системе - те, кто поёт нам про ложь во имя спасения. К сожалению.🥲
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7 час.

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