Куда делась «Наш Мяш» Поклонская? Её система «съела» или стала такой, как все при власти? Рассказываю

ТОПОР ПРАВДЫ и Заметили? То была буквально повсюду, на слуху. Все ей гордились, цитировали её, даже кумира сделали и ставили в пример остальной власти.
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