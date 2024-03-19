Дюнкерк: между Англией и Францией

Осада Дюнкерка принцем Конде в 1646 году.17 сентября 1646 года французские войска под командованием Людовика II де Бурбона, принца Конде осадили ненавистный французам и англичанам Дюнкерк, с моря крепость блокировал голландский флот Мартина Тромпа, и 11 октября город капитулировал.