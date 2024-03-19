НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Дюнкерк: между Англией и Францией

Дюнкерк: между Англией и Францией

Осада Дюнкерка принцем Конде в 1646 году.17 сентября 1646 года французские войска под командованием Людовика II де Бурбона, принца Конде осадили ненавистный французам и англичанам Дюнкерк, с моря крепость блокировал голландский флот Мартина Тромпа, и 11 октября город капитулировал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх